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ABD'de 5 milyon dolarlık "makarna" davası

ABD'de bir tüketici, makarna paketinde belirtilen hazırlama süresine, paketi açma süresinin dahil edilmediği gerekçesiyle üretici şirkete 5 milyon dolarlık dava açtı.

04 Aralık 2022 Pazar 15:14
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ABD'de 5 milyon dolarlık "makarna" davası



Florida eyaletinde bir tüketici, mikrodalga fırında yapılan peynirli makarnanın belirtilen hazırlama süresine, paketi açma süresinin dahil edilmemesini gerekçe göstererek üretici firmaya karşı 5 milyon dolarlık dava açtı.

Davaya konu ürünün paketinde peynirli makarnanın 3,5 dakikada hazırlanabileceği ibaresi yer alıyor.

Davacı, bu süreye kutunun kapağını ve peynir sosu poşetini açma süresinin eklenmediğini savundu.

Bu yüzden peynirli makarnaya olması gerekenden daha fazla para ödediğini iddia etti.

Davacı avukatları da şirketin tüketicileri "yanıltıcı" reklamlarına son vermesi gerektiğini öne sürdü.

Şirketin avukatları ise davayı "anlamsız" olarak niteledi.

"KÜÇÜK HAMBURGER" DE DAVA EDİLMİŞTİ

ABD'de tüketicilerin "yanıltıldığı" iddiası daha önce de dava konusu olmuştu.

Mayıs ayında da New York'ta bir kişi, burgerleri reklamlarda, gerçek boyutlarından yüzde 15 büyük gösterdiğini iddia ettiği zincir aleyhinde 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

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