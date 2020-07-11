ABD'de 8 bin mahkum serbest bırakılacak

California eyalet yetkilileri, COVID-19'un tesislere yayılmasını yavaşlatmak için devlet hapishanelerinden 8 bin mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı.

Karar, California'daki birçok hapishanede büyük koronavirüs salgınları yaşanmasınından ardından geldi.

Yetkililer, mahkumların ağustos ayı sonuna kadar serbest bırakılmaya uygun olduklarını söyledi.

Serbest bırakma kararının California hapishanelerinde popülasyonu azaltmak, sosyal mesafe alanlarını artırmak ve karantinalar için daha fazla alan yaratmak için alındığı açıklandı.

California Rehabilitasyon Bakanlığı Sekreteri Ralph Diaz, "Bu eylemler hapsedilen nüfusun ve personelin sağlık ve güvenliğini sağlamak için yapılıyor" dedi.

California Valisi Gavin Newsom, eyaletteki 35 hapishanede yaklaşık 2 bin 400 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.