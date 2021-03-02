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ABD'de bilanço yine ağır

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1568 artarak 514 bin 660'a çıktı.

02 Mart 2021 Salı 17:34
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ABD'de bilanço yine ağır

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 264 artışla 28 milyon 664 bin 604'e çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1568 artarak 514 bin 660'a ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 573 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 660 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 910 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 52 bin 491 can kaybıyla da California eyaleti önde giderken, onu 47 bin 719 ile New York ve 43 bin 909 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 124 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 587 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 157 binin, Brezilya'da ise 255 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 76 milyon 899 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 50 milyon 732 binden fazla kişiye ilk doz, 25 milyon 466 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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