Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kız arkadaşını darp etti
Kız arkadaşını darp etti
9 göğüs kemiğini kırdı
9 göğüs kemiğini kırdı
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Markette fazla vakit geçirdi diye eşini yumrukladı
Markette fazla vakit geçirdi diye...
Zorla adam kaçırdılar
Zorla adam kaçırdılar

ABD'de Isaias tropikal fırtınası etkili oluyor

ABD'nin doğu kıyılarında etkili olan Isaias fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:13
673 Okunma
ABD'de Isaias tropikal fırtınası etkili oluyor

Yetkililer, Maryland, Connecticut, Kuzey Carolina ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına nedeniyle ağaçların köklerinden söküldüğünü, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğünü bildirdi.

Fırtına nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 9'a yükseldiğini belirten yetkililer, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavan parkında 2 kişi yaşamını yitirmiş, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Şiddetli fırtınalardan dolayı doğu eyaletlerindeki yaklaşık 2,2 milyon hane ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.

Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Isaias FırtınasıABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak
TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 18 bine yaklaştı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 18 bine yaklaştı
Brezilya'da son 24 saatte 1437 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da son 24 saatte 1437 kişi hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim