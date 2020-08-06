ABD'de Isaias tropikal fırtınası etkili oluyor

Yetkililer, Maryland, Connecticut, Kuzey Carolina ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına nedeniyle ağaçların köklerinden söküldüğünü, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğünü bildirdi.

Fırtına nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 9'a yükseldiğini belirten yetkililer, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavan parkında 2 kişi yaşamını yitirmiş, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Şiddetli fırtınalardan dolayı doğu eyaletlerindeki yaklaşık 2,2 milyon hane ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.

Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.