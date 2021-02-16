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ABD’de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19’a yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi, (AAP) ABD’de Covid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

16 Şubat 2021 Salı 22:37
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ABD’de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19’a yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi, (AAP) ABD’de Covid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19’a yakalandığını açıkladı.
Korona virüs salgının merkez üssü haline gelen ABD’de salgın çocuklar arasında yayılmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19’a yakalandığı aktarıldı.
APP, sadece geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığı ifade etti. Son iki haftada çocuk vakalarda yüzde 8 artış olduğunu belirten APP, çocuk vakaların ABD’deki toplam vakaların yüzde 13’ünü oluşturduğunu açıkladı.

Çocuk vakalarda hastaneye artış oranı düşük
Çocukların, ciddi Covid-19 semptomları göstermeleri ve virüs nedeni ile hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor. New York şehri ve 24 eyaletten alınan verilere göre, çocuklar Covid-19 nedeni ile tüm hastaneye yatışların yüzde 1,2 ile yüzde 2,9'unu oluşturduğu belirlendi. Verilerde, çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarının yalnızca yüzde 0,1’i ile yüzde 2,3'ünün hastaneye yatış gerektirdiği tespit edildi.

10 eyalette çocuk vakalar arasında ölüm yaşanmadı
Covid-19’a bağlı can kayıpları ile ilgili veri sağlayan 43 eyaletten 10’u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Covid-19’a bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05’i geçmedi.
Ülke genelinde yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 6 ile yüzde 18,3'ünü çocuklar oluşuyor. Çocuklara yapılan testlerin ise, yüzde 5,2’si ile yüzde 29,6'sı pozitif çıkıyor. ABD’de toplam vaka sayısı 28 milyon 346 bin 621’e, toplam can kaybı ise 498 bin 848’e ulaştı.

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