ABD'den federasyona destek!

Fileleftheros telefon görüşmesinin Blinken’in inisiyatifiyle gerçekleşmiş olmasına dikkat çekti ve “Türk-Amerikan ilişkilerindeki durum ve genel olarak Washington’un Ankara’ya olan yaklaşımı dikkate alındığında, Blinken’in bu inisiyatifinin daha da önem kazandığı” görüşüne yer verdi.

Edindiği bilgilere dayanarak Blinken-Hristodulidis telefon görüşmesinden ortaya çıkanları şöyle sıraladı:

1-ABD Güney Kıbrıs’la ikili işbirliğine değer veriyor ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi taahhüdünü koruyor.

2-ABD Rum yönetiminin komşu devletlerle ve bölgeyle ilgili inisiyatiflerini takip ediyor, “bölge istikrarı ve güvenliğine katkısını” teslim ediyor.

3-Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü ittifakına büyük ilgi duyuyor ve bu ittifakın güçlenerek devam etmesini istiyor.

4-Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve deniz bölgelerinde ve kapalı Maraş’ta “her türlü tek yanlı eylemin karşısında duruyor, bu tür eylemlerin kabul edilemez” olduğu duruşuna sahip.

5-ABD, Ankara istikametine en üst düzeyde uygun mesajlar gönderiyor.

6-ABD, Kıbrıs sorununda iki bölgeli iki toplumlu federasyondan ve uzlaşılmış çerçeveden başka herhangi bir çözüm görüşülemeyeceği net duruşuna sahip.

Habere göre Washington’daki diplomatik kaynaklar Antony Blinken’in Hristodulidis’e ABD’nin, bölgede oynadığı önemli rolü teslim ettiği, özellikle Yunanistan ve İsrail ile 3+1 prosedüründeki eylemlerini izlediği Güney Kıbrıs ile ilişkilerini daha da güçlendirme arzusunu teyit ettiğini söyledi.

Diplomatik kaynaklar Kıbrıs sorununda BM Genel Sekreteri’nin keşif çabası devam ederken ABD’nin, Türkiye iki devletli çözümü ileri götürdüğü bir zamanda iki toplumlu iki bölgeli federasyon çözümüne değişmez desteğini yinelemenin dışında henüz BM’nin bu çabalarına müdahil olmadığına işaret etti.

Gazete bu hafta Nikos Anastasiadis’in ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi Konulardan sorumlu bakan yardımcısı Victoria Nuland ile de görüşeceğine de dikkat çekti.

Haberde 25 dakika süren dünkü görüşmenin, Hristodulidis’in, Obama hükümeti döneminde de resmî kadroda bulunan Blinken ile Dışişleri Bakanlığı’na atandığından beri gerçekleştirdiği ikinci görüşme olduğuna işaret edildi.

Gazete ABD Dışişleri Bakanlığı’nın daha geçen hafta, web sitesindeki Siyasi ve Askerî Konular bölümünde Güney Kıbrıs ile ilgili ifadesini güncelleyerek iki ülke arasındaki üst düzey işbirliğini vurguladığı, 2022 bütçesinde de askerî eğitim programları için yarım milyon dolarlık bütçe ayırdığını haberine ekledi.

KIBRIS’TAKİ İKİ TARAFA “SAMİMİYET VE ESNEKLİK” ÇAĞRISI

Öte yandan Rum haber kaynakları dünkü Blinken-Hristodulidis telefon görüşmesin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın, ABD’nin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin bulunması için Kıbrıs’taki iki taraftan “samimiyet ve esneklik beklediğini’ açıkladığı bilgisi verildi.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, çeşitli konuların ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı Blinken-Hristodulidis görüşmesinde bölgesel işbirlikleri ve anlaşmazlıkların samimi çözümü aracılığıyla Doğu Akdeniz’de istikrarın ileri götürülmesinin önemi üzerinde uzlaşma sağlandığını söyledi.

Blinken’in, ABD’nin “BM’ye ve Kıbrıs’ın iki bölgeli iki toplumlu federasyon olarak yeniden birleşmesi yönündeki çabalarına desteğini sürdürme taahhüdünde bulunarak Kıbrıs’taki taraflara, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ortak zemin bulunması için özellikle samimiyet, esneklik ve uzlaşı gösterme” çağrısı yaptığını belirtti.

“RUSYA VE ÇİN’İN BÖLGEYE ZARARLI NÜFUZU İLE MÜCADELE”

Blinken’in “Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’den oluşan 3+1 diplomatik mekanizmasına” destek beyan aden Price “Bakan ayrıca Rusya ve Çin’in bölgeye zararlı nüfuzuyla mücadele çabalarının önemini vurguladı” dedi.