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Alışveriş merkezi çatısından, İsviçre'nin Alpleri'nde iki bin metre yüksekliğe...

Alışveriş merkezi çatısından, İsviçre'nin Alpleri'nde iki bin metre yüksekliğe... Mirror gazetesi, dünyanın en ilginç futbol sahalarını belirledi.

10 Ekim 2021 Pazar 15:57
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Alışveriş merkezi çatısından, İsviçre'nin Alpleri'nde iki bin metre yüksekliğe...
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Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 1

Henningsvaer FC'nin stadyumu, Norveç'in Lofoten Adaları'nda bulunuyor.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 2

Japonya'nın başkenti Tokyo'da apartman üstü stat keyfi.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 3

Hırvat kulübü NK Imotski'ye ev sahipliği yapan Gospin Dolac stadyumu, 1989 yılında bir kraterde inşa edildi.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 4

Roma'nın antik Felice Su Kemeri'nin yanında bulunan Campo Gerini arazisinde tarihe tanıklık eden bir futbol sahası.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 5

Deniz seviyesinden 2.000 metre yükseklikte bulunan Ottmar Hitzfeld Stadyumu, Avrupa'nın en yüksek futbol sahasıdır. İsviçre Alpleri'nde bulunuyor ve  FC Gspon'a ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 6

1991'de terk edilmiş bir okulun kalıntıları, Somali'nin Mogadişu kentinde tozlu bir sahada  derme çatma odacıklar içinde maç izleyen futbolseverler.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 7

Man City'nin yıldızı Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un resminin olduğu, büyüdüğü Sao Paulo'nun Perus semtinde bir futbol sahası.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 8

İsviçre'deki Cenevre Gölü'nün üzerindeki bulunan bu futbol sahasında maç yapmak oldukça keyifli olabilir.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 9

Singapur'daki Marina Bay'deki dünyanın en büyük su üstündeki stadı.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları - 10

Portekiz'in Braga takımının stadının kale arkası yok. Çünkü bir kale arkasında boş bir arazi, diğer kale arkasında dağlar var.

Son Güncelleme: 11.10.2021 00:14
Anahtar Kelimeler:
En Ilginç Futbol Sahaları
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