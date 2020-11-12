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Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.

12 Kasım 2020 Perşembe 11:45
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Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek

Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve kabirleri yerle bir ettiğini söyleyen Aliyev, bunlara ilişkin görüntüleri paylaştıklarını ifade etti.

Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.

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