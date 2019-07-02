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Amerikalılar simitle tanıştı, üzerine kapsamlı dosya hazırladı

Dünyanın en kozmopolit kentlerinden biri olan New York'ta gündem Türkiye'de herkesin haftada en az bir kere tükettiği simit... Sabahları işe giderken yumuşak dolgulu bagel sandviç yiyen New Yorklular simiti keşfetti. Wall Street Journal kapsamlı bir analiz yazdı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:48
Amerikalılar simitle tanıştı, üzerine kapsamlı dosya hazırladı

Türkiye’de son dönemde fiyat artışı yaşayan ve sabah ya da akşam fark etmez neredeyse günün her anında tüketilebilen simit New York’u fethetti. Dünyanın en kozmopolit şehirlerinden New York, yemek kültürü konusunda farklı tatların bir araya geldiği bir metropol. New York’ta beyaz ve mavi yakalıların işe gitmeden önce büfelerden satın aldığı bagel türü sandviçlere yeni bir rakip olarak lanse edilen simit ABD basınında gündem oldu.

Gazete, simit satılan lokantaların özel menüler ile tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal kapsamlı bir analiz yazdı. Charles Passy imzalı haberde, “New York’ta rakibi bagelı yerinden edecek” başlığı kullanılıyor. Gazete, “Bagelin rakibi Türkiye’de de yuvarlak şekliyle bilinen fakat İsrail’de oval şekliyle satılan simit” ifadesi kullanılıyor.

New York’ta Türkiye’deki gibi yuvarlak simitlerin yanı sıra İsrail’deki gibi oval formda simitlerin de satışta olduğu açıklandı.

Kentin birçok farklı noktasına simit dükkanları açıldığını söyleyen Passy bazı New Yorklularla konuştu. Bir düğün organizatörü olan Jose Rolon, “New York bagelini her yerde bulabilirsiniz ama bunun gibi bir şeyi bulamazsınız” diyor. ABD’de simitin farklı susam ve hamur seçenekleriyle satıldığı aktarılırken, Wall Street Journal, füme somonlu simitin bile yapıldığını duyurdu.

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