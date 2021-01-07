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Arjantin'de gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Arjantin'de yaz mevsiminin başlaması ile koronavirüs vakaları artış gösterince, 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:56
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Arjantin'de gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Kabine Şefi Santiago Cafiero, Devlet Başkanı Alberto Fernanez'in dün eyalet valileriyle yaptığı toplantıda, ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamak üzerine uzlaşma sağlandığını söyledi.

Cafiero, konuya ilişkin kararnamenin yazım aşamasında olduğunu ve yarına kadar tamamlanarak yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kararnameyle sokağa çıkma kısıtlaması, ülke çapında 23.00 ila 06.00 saatleri arasında uygulanacak.

Vaka sayıları artış gösterdi

Uzmanlar, salgının başladığından itibaren 2020 senesinin çoğunu karantinada geçiren Arjantin halkının, tatil döneminin de başlamasıyla virüsün yayılmasına karşı gerekli önlemlere uymamasından endişe ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle ülkenin sahil kesiminde artan insan kalabalığı ile orta yaşlı kesimin kaçak partiler düzenlemesi ve sosyal mesafe kuralı gibi önlemlere uymaması, vaka sayılarının artmasına neden olmuştu.

Son bir ayda, günlük Covid-19 vakalarının, Buenos Aires Özerk Şehri ve çevresinde yüzde 190, nüfusu 16 milyonu aşan ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi Buenos Aires eyaletinde de yüzde 120 arttığı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 43 bin 976 kişinin hayatına mal olan Covid-19 virüsü, bugüne kadar 1 milyon 676 bin 171 kişide görüldü.

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