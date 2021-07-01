Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı

9News'ün haberine göre, evinden ilk kez ayrılan kediler için sahiplerinin 91 dolar para cezasına çarptırılacağı ve sonraki sokağa çıkma yasağı ihlalleri için 545 dolar ceza kesileceği belirtildi.

Yerel yönetim, bölgede kayıtlı 7 bin evcil kedinin başıboş dolaşmaması gerektiğini ifade ederek konut bahçesinde gezinebileceğini ancak dışarı çıkmalarını engelleyecek çitler inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Knox Çevre Derneği Başkanı Richard Faragher, kedilerin; kuşları, küçük memelileri ve kertenkeleleri "ortadan kaldırmasının" problem yarattığını belirtti.

Bölgede yaşayan kedi sahibi Charlotte Jensen, "Ya bahçenin tamamını çitlerle kaplamak için büyük bir masraf yapacağım ya da bahçede küçük bir alanı kedi için çitle kaplayacağım. Bu onlar için adil bir yol değil, bu hayvanat bahçesine kaplan koymak gibi." ifadelerini kullandı.