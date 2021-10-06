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Aynı anda iki bebek sahibi olmak istiyorlar

‘throupletrouble’ adıyla sosyal medyada paylaşım yapan Joel Forchue, Mickey Pagan ve Jaida Cutino yaşam tarzlarıyla pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Çok eşliliği savunan üçlü, YouTube kanallarından yayınladıkları videolarda özel hayatlarına dair detayları paylaşıyorlar. Üç kişilik ilişkileri nedeniyle çok fazla eleştiri aldıklarını dile getiren isimler, insanların kendilerini kınadığını söyledi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 14:08
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Aynı anda iki bebek sahibi olmak istiyorlar
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Joel Forchue ve Mickey Pagan lise döneminden beri birbirlerine aşıktı. Yetişkinliğe eriştiklerinde ise bu aşklarını nikah masasına taşıyan çift sonraki yıllarda oldukça radikal bir karara imza attı. Mickey biseksüel olduğunu eşine itiraf ettikten sonra ilişkilerin katılacak üçüncü bir kişi aramaya başladılar. Sosyal medya uygulaması üzerinden 22 yaşındaki Jaida Cutino ile tanışan ikili ailelerin onay vermediği bir ilişki tarzına adım attı.

“DİNSİZ OLDUĞUMUZU SÖYLÜYORLAR”

İlişkilerini sosyal medyadan açıkladıktan sonra başta aileleri olmak üzere pek çok kişi Joel, Mickey ve Jaida’ya tepki gösterdi. Jaida annesinin kendisiyle konuşmadığını söylerken, Joel ise çevresindeki genç insanların durumu desteklediğini itiraf etti. Ailesi tarafından dışlandığını hissettiğini dile getiren Jaida, “Ailem bu duruma katılmıyor. İlişkilerin sadece iki kişilik olabileceğini savunuyor. Eskiden bu duruma çok üzülürdüm. Artık alıştım. Hala bir gün Joel ve Mickey’i kabul edeceklerini umuyorum” dedi.

AYNI ANDA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORLAR

İlişkilerinin toplumsal kalıplara uymadığını dile getiren Mickey, çocuk sahibi olmanın en büyük hayalleri olduğunu söyledi. Çok eşliliği ilişkileri sürecinde deneyimleyerek öğrendiklerini ifade eden Mickey, “Aynı anda iki çocuk sahibi olmak isiyoruz.Onların beraber büyüdüğünü görmek çok keyifli olacak” diye konuştu.

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