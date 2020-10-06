Azerbaycan Ordusu çok sayıda askeri araç ve silah ele geçirdi

Azerbaycan Ordusu'nun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri aracı ele geçirdi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da Azerbaycan Ordusu’nun dün ele geçirdiği silahların ve mermilerin görüntüleri yayınlandı.



Çok sayıda tank ve askeri mühimmatın yer aldığı videoda karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir bina ve Ermeni Ordusu'nun dolu halde bırakıp kaçtığı cephanelikler dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) dün yapılan açıklamada Azerbaycan Ordusu’nun 22 yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardığı duyurulmuştu.

İşgalde kurtarılan yerler şöyle sıralandı: Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri.