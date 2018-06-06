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Başbakan Yardımcısı’nın eşinden ırkçı paylaşım

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomisav Donçev'in eşi Svetlana Donçeva'nın sosyal medyada ırkçı ifadeler içeren paylaşımı tepkiye neden oldu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:23
Başbakan Yardımcısı’nın eşinden ırkçı paylaşım

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomisav Donçev'in eşi Svetlana Donçeva'nın sosyal medyada ırkçı ifadeler içeren paylaşımı tepkiye neden oldu.

Donçeva, ülke nüfusunun yüzde 6'sını oluşturan Roman azınlıkla ilgili sosyal medya hesabından "Çingenelere uzatılan havuçlar bitti artık onları sopa gösterme zamanı geldi." paylaşımında bulundu.   

Paylaşım şikâyet üzerine yayından kaldırıldı.

Bulgaristan Sanayi Odasında Avrupa Birliği (AB) Fonlarından Sorumlu Bilirkişi olarak görev yapan Donçeva ise paylaşımının silinmesine sert tepki gösterdi. 

Olayı "zayıf ve korkak insanların kolay bir eylemi" olarak niteleyen Donçeva, yine sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bilin ki beni farklı düşünmeye zorlayamazsınız. Kendi aranızda istediğiniz gibi körükleyin birbirinizi. Anonim yazılar yollayın, beni hiç ilgilendirmez. Eylemlerinizle, entegrasyona olan güvenimin, uzun süredir yaşadığım bir aldatmaca olduğuna inanmamı sağladınız." ifadelerini kullandı. 

Sosyal medyada kullanıcılarının hedefi olan Donçeva'nın paylaşımı konusunda Başbakan Yardımcısı Tomisav Donçev ise yorum yapmadı.

Geçmişte Gabrovo Belediye Başkanı olan Başbakan Yardımcısı Donçev, Başbakan Boyko Borisov'un bir önceki hükümetinde Ekonomi ve Avrupa Destek Fonlarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Yeni görevine ise 4 Mayıs 2017 tarihinde seçilmişti.
 

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