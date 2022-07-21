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Biden koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu.

21 Temmuz 2022 Perşembe 18:57
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Biden koronavirüse yakalandı
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Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.

Jean-Pierre, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaç ile tedavisine başlandığını kaydetti.

Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda günlük güncelleme vereceğini vurgulayan Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti.

Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz Salı günü test yaptırdığını ve bu testin sonucunun negatif olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayJoe BidenKoronavirüs
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