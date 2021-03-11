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Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı

Çin’de yapılan araştırmaya göre, Kuzey Yarımküre’de her geçen gün sonbahar ve kış aylarının kısaldığı açıklandı.

11 Mart 2021 Perşembe 09:33
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Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı

Kuzey Yarımküre'de dört mevsimin uzunluğu ve başlangıcındaki değişiklikleri ölçmek için 1952'den 2011'e kadar tarihsel günlük iklim kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, ortalama yaz günlerinin 78 günden 95 güne çıkarak 17 gün uzadığını tespit ederken kış aylarının ise  76 günden 73 güne düştüğünün tespit edildiğini açıkladı. İlkbahar ve sonbahar aylarının da her geçen yıl daha da kısaldığını belirten bilim insanları ısınmadan en çok Akdeniz ve Tibet Platosu’nun etkilendiğini belirtti. Araştırmacılar, küresel ısınmanın mevcut durumda devam etmesi halinde 2100 yılına kadar Kuzey Yarımküre’de kış aylarının iki aydan daha az süreceğini, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin daha da kısalacağını, yaz aylarının ise 6 aya çıkacağını tahmin ettiklerini açıkladı.
 

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