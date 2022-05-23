Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler

Bill Gates katlanabilir bir telefon kullanıyor...

Bill Gates katlanabilir bir telefon kullanıyor, ancak Microsoft'un Surface Duo'su değil.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:44
0 Okunma
Bill Gates katlanabilir bir telefon kullanıyor...

Ünlü iş insanının hangi telefonu kullandığı bir Reddit köşesinde merak konusu oldu. Microsoft’un kurucu ortağı olarak Lumia 950 ya da Surface Duo’yu kullandığı düşünülse de Bill Gates’in tercihi bu yönde değil.

Ünlü internet sitesi Reddit’e göre; Gates, Samsung Galaxy Z Fold3 kullanıyor. Gates, seçiminin, gadget yükünü yalnızca telefona ve taşınabilir bir bilgisayara indirgemesine olanak tanıyan katlanabilir phablet form faktörüne dayandığını söyledi.

Gates’in bu tercihinin nedeni, şirketin Samsung ile devam eden iş birliğinin de rolü olabilir. Teknoloji devleri arasındaki ortaklık sayesinde, Galaxy cihazları, kullanıcıların Android uygulamalarını çalıştırmalarına, bilgisayarlarında galeri içeriğini kontrol etmelerine ve iki yönlü pano erişimi elde etmelerine olanak tanıyan Phone Link köprüsündeki gelişmiş özelliklere sahip Windows bilgisayarlar için tercih ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'dan, KKTC konusunda işbirliği çağrısı...
Pakistan'dan, KKTC konusunda işbirliği çağrısı...
Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor
Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor
Eski kocasını öldürtmek için iki kez kiralık tatil tuttu
Eski kocasını öldürtmek için iki kez kiralık tatil tuttu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim