BM “mutluluk raporu” yayınladı: Türkiye Libya ve Moldova’nın gerisinde kaldı

Vatikan’da bulunan Papalık Bilim Akademisi’nde bugün açıklanan rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Finlandiya’yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip ediyor.

Rapora göre en mutsuz ülke ise listenin sonunda yer alan Burundi. Burundi’yi Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi izliyor. Geçtiğimiz yıl aynı listede 69’uncu sırada yer alan Türkiye ise Belarus ile Pakistan’ın arasında, 74. sırada yer aldı.

Sıralamada Türkiye 74’üncü sırada yer aldı. Libya, Kosova, Kazakistan gibi ülkeler Türkiye’nin üstünde yer aldı.

Mutluluk seviyesini belirlemek için, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterler değerlendirildi. Örneğin “sosyal destek” göstergesi olarak katılımcılara “Bir sorun yaşadığınızda, ihtiyacınız olduğunda güvenebileceğiniz akraba ya da arkadaşlarınız var mı?” sorusu soruldu. Yolsuzluk algısını belirlemek için de hem ülke yönetiminde hem de iş yerinde yolsuzluğun yaygın olup olmadığı soruldu.

Raporda ayrıca, bu ülkelerde yaşayan yabancıların mutluluk seviyesi de sıralandı. Başka ülkelerde doğanların en mutlu olduğu ülke yine Finlandiya oldu. Bu sıralamada sonuncu Suriye olurken, Türkiye 53. oldu.