Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
91758
ALTIN
248.075
DOLAR
6.4338
STERLİN
8.4254
EURO
7.4879
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Instagram kullananlara emoji müjdesi
Instagram kullananlara emoji müjdesi
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar...
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...

BM “mutluluk raporu” yayınladı: Türkiye Libya ve Moldova’nın gerisinde kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye mutluluk sıralamasında 156 ülke içinde 74 sırada yer alıyor. Geçen yıl 69'uncu sırada yer alan Türkiye, Moldova, Kosova ve Libya'nın gerisinde kaldı.

11 Eylül 2018 Salı 10:54
BM “mutluluk raporu” yayınladı: Türkiye Libya ve Moldova’nın gerisinde kaldı

Vatikan’da bulunan Papalık Bilim Akademisi’nde bugün açıklanan rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Finlandiya’yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip ediyor.

Rapora göre en mutsuz ülke ise listenin sonunda yer alan Burundi. Burundi’yi Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi izliyor. Geçtiğimiz yıl aynı listede 69’uncu sırada yer alan Türkiye ise Belarus ile Pakistan’ın arasında, 74. sırada yer aldı.

Sıralamada Türkiye 74'üncü sırada yer aldı.

Sıralamada Türkiye 74’üncü sırada yer aldı. Libya, Kosova, Kazakistan gibi ülkeler Türkiye’nin üstünde yer aldı.

Mutluluk seviyesini belirlemek için, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterler değerlendirildi. Örneğin “sosyal destek” göstergesi olarak katılımcılara “Bir sorun yaşadığınızda, ihtiyacınız olduğunda güvenebileceğiniz akraba ya da arkadaşlarınız var mı?” sorusu soruldu. Yolsuzluk algısını belirlemek için de hem ülke yönetiminde hem de iş yerinde yolsuzluğun yaygın olup olmadığı soruldu.

Raporda ayrıca, bu ülkelerde yaşayan yabancıların mutluluk seviyesi de sıralandı. Başka ülkelerde doğanların en mutlu olduğu ülke yine Finlandiya oldu. Bu sıralamada sonuncu Suriye olurken, Türkiye 53. oldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BMMutluluk RaporuTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan’da bir kadınla kahvaltı yapan kişi gözaltına alındı
Suudi Arabistan’da bir kadınla kahvaltı yapan kişi gözaltına alındı
Tartışma yaratan merkez... İnsanları buraya toplayacaklar
Tartışma yaratan merkez... İnsanları buraya toplayacaklar
Filistinliler İsrail’in deniz ablukasını kırmak için denize açıldı
Filistinliler İsrail’in deniz ablukasını kırmak için denize açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim