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BM oturumuna 3 aylık oğlu ile katılarak tarihe geçti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Birleşmiş Milletler görüşmelerine 3 aylık oğlu Neve ile katılarak tarihe geçti.

25 Eylül 2018 Salı 15:06
BM oturumuna 3 aylık oğlu ile katılarak tarihe geçti

Ardern, Pazartesi akşamı yapılan oturumda yaptığı konuşma öncesi 3 aylık bebeği ile oynadı. Konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ise partneri Clarke Gayford bebekleri ile ilgilendi.

Tıpkı BM Genel Kurul salonunda olduğu gibi, altı gün sürecek ziyaret sırasında Gayford, Neve'in bakıcılığını yapacak.

Yeni Zelanda'da ünlü bir televizyon yıldızı olan Clarke Gayford'ın bu resmi ziyaretteki masrafları ise ülkenin vergi verenleri tarafından değil çift tarafından karşılanacak.

New Zealand Herald gazetesine konuşan Ardern, "Böyle durumlar için bir eş protokolü yoktu. Bu nedenle iç güdülerimizle karar aldık ve onun masraflarını birlikte karşılamaya karar verdik. Bazı etkinliklere benimle katılacak ama asıl burada olma sebebi Neve'e bakmak" dedi.

NEVE'E GÜVENLİK KARTI DA ÇIKARILDI

Tutumlu bir lider olarak ün salan Jacinda Ardern son olarak ülkesinin milletvekillerine "iyi kazandıkları gerekçesiyle" zam yapılmayacağını açıklamıştı.

Genel Kurul salonundaki fotoğraflar kadar sosyal medyada konuşulan bir diğer fotoğraf ise bebeğin babası Clarke Gayford tarafından paylaşıldı.

Gayford, Neve'e çıkardıkları üzerinde 'first baby' yazan güvenlik kartını Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğrafa eşlik eden mesaj ise şöyleydi: "Keşke dün Birleşmiş Milletler binası içinde bir toplantı salonunda altını değiştirdiğimiz sırada içeri giren Japon delegasyonunun surat ifadelerini yakalayabilseydim. 21 yaş doğum günü için güzel hikaye"

Jacinda Ardern, 21 Haziran'da oğlu Neve'in dünyaya gelişi sonrası Ağustos ortasına kadar altı hafta annelik izni kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda BaşbakanıJacinda ArdernBMHaber
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