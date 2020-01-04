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BM’den Libya’da ateşkes çağrısı

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:27
BM’den Libya’da ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’da acil ateşkes ilan edilmesi ve tüm tarafların siyasi diyaloğa dönmesi çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ülkedeki gruplara verilecek dış desteğin çatışmaları daha da derinleştireceği savunuldu..
Açıklamada, “Savaşan taraflara yapılacak herhangi bir dış destek, süregelen çatışmayı derinleştirecek, barışçıl ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşma çabalarını daha da karmaşıklaştıracaktır.” ifadelerine yer verildi.

Güvenlik Konseyi’nin 2011’de Libya’ya yönelik aldığı 1970 sayılı silah ambargosu kararının sürekli ihlal edilmesinin sorunları daha da kötüleştireceği vurgulanan açıklamada, “Ambargoya sıkı sıkıya bağlı kalmak, düşmanlıkların sona ermesine elverişli bir ortam yaratmak için gereklidir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Libya,, 2011’de devrik lider Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile General Halife Hafter’e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Birleşmiş MilletlerBMAntonio GuterresLibyaAteşkesHaber
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