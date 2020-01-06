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Bosna'daki 4 bin Pakistanlı mülteci geri dönmek istemiyor

06 Ocak 2020 Pazartesi 16:19
Bosna'daki 4 bin Pakistanlı mülteci geri dönmek istemiyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'teki Vucjak kampında kalan 4 bini aşkın Pakistanlı mültecinin, ülkelerine dönmek istemediğini söyledi.

Yerel medyada yer alan habere göre bakanlık, Pakistan Senatosu Yurtdışı Pakistanlılar ve İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu'nun Bosna Hersek'teki Pakistanlı mültecilerle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakanlık açıklamasında, Vucjak'taki kampta kalan Pakistanlı sayısının tam olarak bilinmemekle birlikte 4 binin üzerinde olduğu bilgisinin komisyonla paylaşıldığı, mültecilerin en yakın Pakistan misyonuna 400 kilometre uzakta bulunduğu kaydedildi.

Yasa dışı şekilde Bosna Hersek'e ulaşan Pakistanlıların konsolosluk hizmeti almayı istedikleri, Pakistan'a dönmeyi reddettikleri ve pasaportlarını da yok ederek Avrupa ülkelerine sığınma başvurusu yaptığı belirtildi. 

Zorlu yaşam şartları ve hapis hayatına rağmen mültecilerin kamptan ayrılmak istememe sebebi olarak da Avrupa'nın kendileriyle ilgili olumlu kararlar alacağına olan inanç ve hava şartları düzeldiğinde Avrupa ülkelerine kaçma imkanı gösterildi.

KAMPLARDAKİ PAKİSTANLILAR GERİ DÖNMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR

 Komisyon Başkanı Senatör Hilalur Rahman, yurt dışında birçok Pakistanlının göçmen merkezlerinde tutulduğunu ve dönmek için Pakistan hükumetinin yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Bakanlığın cevaplarıyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendiren Rahman, kampta kalan Pakistanlıların ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkeye sağ salim getirme görevinin Pakistan hükumetinde olduğunu ifade etti

Komisyonun insan kaçakçılığına yönelik soruşturma yapacağını da kaydeden Rahman, "Komisyon üyeleri insan kaçakçılığının ülkemizi utandıracak derecede arttığını ve bazı seyahat acentelerinin de bu işe bulaştığını düşünüyor." diye konuştu.

Komisyon, Türkiye'de 50 binin üzerinde, Suudi Arabistan'da ise 60 bin civarında Pakistanlının sınır dışı edilmeyi beklediğini de açıkladı.

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Bosna
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