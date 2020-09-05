Can kaybı 879 bin 21’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 389 bin 57 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 192 bin 111’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 91 bin 801 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 125 bin 584’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 676 bin 848’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 554’e olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 494’e yükselirken, vaka sayısı 418 bin 469’a ulaştı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 22 BİN 44’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 44’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 382 bin 772’ye çıktığı açıklandı.