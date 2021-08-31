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CDC: Covid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi

Yeni corona virüs aşıları, dünya genelinde 4.5 milyon kişinin ölümüne neden olan pandeminin sona ermesi için büyük bir önem taşıyor. Ancak aşıların etkinliğinin zamanla azaldığına dair endişeler var ve pek çok ülke üçüncü doz aşı uygulamalarını tartışıyor. Sekiz ay önce aşılamanın başladığı ABD'de yapılan yeni çalışmalar ise aşıların geçen süreye ve Delta varyantına rağmen şiddetli hastalığa karşı büyük ölçüde etkili olduğunu ortaya koydu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut aşıların hastaneye yatışa karşı yüzde 75'ten yüzde 95'e kadar yüksek oranda koruyor” denildi.

31 Ağustos 2021 Salı 16:07
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CDC: Covid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Covid-19 aşılarının genel etkinliği aşılanan Amerikanlar arasında henüz çok fazla düşmedi. ABD’de aşı çalışmaları 2020’nin Aralık ayında, yani sekiz ay önce başladı. 

ABD, EYLÜL SONUNDA ÜÇÜNCÜ DOZLARI KULLANIMA SUNACAK

CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, üçüncü doz corona virüs aşı ihtiyacını tartışmak için toplandı. Ancak,Beyaz Saray, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve CDC'nin aksi halde karar vermesine rağmen, Eylül sonunda üçüncü doz aşı uygulamasını başlatacağını duyurdu. 

HASTANEYE YATIŞA KARŞI KORUYUCULUK YÜZDE 75-95 

CDC'den Dr. Sara Oliver, aşıların hala güçlü koruma sağladığını gösterdi.  Oliver, küresel verilere atıfta bulunarak, "Delta varyantının ortaya çıkmasından bu yana aşıların enfeksiyona karşı koruyuculuğu yüzde 39 ve yüzde 84 arasında değişti. Hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 75'ten yüzde 95'e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ediyor” dedi. 

DELTA VARYANTI ENFEKSİYONA KARŞI KORUYUCULUĞU DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİR

Bununla birlikte, "Tüm aşılar hastaneye yatmayı ve ağır hastalıkları önlemede etkili olmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda enfeksiyon ve hafif hastalıkları önlemede daha az etkili olabilirler” diyen Oliver, Delta varyantının bu durumda etkili olduğunu sözlerine ekledi. 

Oliver, huzurevi sakinleri arasında aşı etkinliğinin ilk başta yüzde 75'ten yüzde 50'nin biraz üzerine düştüğünü açıkladı. En yüksek düşüşlerin Aralık ve Ocak aylarında aşıların kullanıma sunulmasından sonra aşılanan ilk kişiler olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Oliver, CDC’nin, ABD pazarı için aşı üreten üç şirketin Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson takviye dozlarının etkilerini değerlendirdiğini açıkladı.

Oliver, "Buradaki en önemli soru, Covid-19 aşılarının takviye dozlarının, Covid-19 insidansını, hastaneye yatış ve/veya ölüm oranını azaltıp azaltmayacağı. Elimizdeki veriler, iki doz aşı uygulamasının hala şiddetli hastalığa karşı yüksek oranda koruma sağladığını gösteriyor” dedi.

Öte yandan CDC ve FDA, bu ayın başlarında bağışıklığı baskılanmış kişilerde üçüncü doz aşılarının kullanımını onayladı. Beyaz Saray, ek dozların daha geniş çapta sunulması için baskı yaparken, CDC ve FDA şirketlerden daha fazla bilgi bekliyor.

İSRAİL VERİLERİ İNCELENDİ

Ancak, hükümet yetkilileri, ABD'nin yanı sıra İsrail'den gelen verilere de baktıklarını ve pandemideki herhangi bir değişikliğin önüne geçmek istediklerini söyledi.

İsrail, en az beş ay önce aşılanmış olan 12 yaş ve üstü herkese bir destekleyici sunmaya başladı. İsrail'deki araştırmacılar, üçüncü doz aşı olmayı seçen kişilerin, daha bulaşıcı Delta varyantı ülke genelinde süpürülmesine rağmen, enfekte olma riskinin çok daha düşük olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme: 31.08.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsCovid19
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