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'Çift mutant' Covid varyantı İngiltere’de tespit edildi

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’de California eyaletinde görülen ‘çift mutant’ Covid-19’un İngiltere’de tespit edildiği açıklandı. Doğu Anglia Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Profesör Paul Hunter, Hindistan varyantının gelmesinin endişe verici olduğunu söyledi.İlk olarak Hindistan'da tespit edilen çift mutant Covid varyantının İngiltere’de tespit edildiği açıklandı.

16 Nisan 2021 Cuma 15:37
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'Çift mutant' Covid varyantı İngiltere’de tespit edildi

İngiltere Halk Sağlığı merkezi (PHE) tarafından yayınlanan verilere göre B.1.617 adı verilen iki kez mutasyona uğramış Hindistan varyantının İngiltere ve İskoçya'da 77 kişide görüldüğü bildirildi.

Vakaların 73 tanesi İngiltere’de, dördü de İskoçya’da görüldüğü bildirilirken İngiltere Halk Sağlığı merkezi varyantın Birleşik Krallık'ta ilk kez görüldüğünü belirtti.

'ENDİŞE VERİCİ'

Guardian’ın haberinde halihazırda varyantın detaylı olarak incelendiği belirtilirken incelemeler sonucunda diğer varyantlardan daha tehlikeli olduğu görülmesi durumunda ‘endişe verici’ statüsüne alınacağı bildirildi.

B.1.617 varyantı olarak adlandırılan ‘çift mutant’ Covid-19 varyantı ilk olarak Hindistan'da görülmüş, daha sonra da California’da tespit edilmişti.

'BAĞIŞIKLIK TEPKİLERİNDEN KAÇMA YETENEĞİ YÜKSEK OLABİLİR'

Haberde ‘çift mutant’ Covid-19 varyantının, virüsün spike proteininde bağışıklık tepkilerinden kaçma yeteneğini artırabileceği öne sürülen iki mutasyon içerdiği için uzmanların endişelendiği belirtildi.

Varyantın daha kolay bulaşabileceği belirtilirken Doğu Anglia Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Profesör Paul Hunter, Hindistan varyantının gelmesinin endişe verici olduğunu söyledi.

Hunter, "Birlikte çalışan ve vücudun bağışıklığından kaçan bu iki mutasyon, yalnızca bir mutasyonu olan Güney Afrika ve Brezilya varyantlarından çok daha sorunlu olabilir" dedi.

Birleşik Krallık'ta, şu ana kadar Kent (İngiliz varyantı), Güney Afrika ve Brezilya varyantları tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCovid19Mutasyon
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