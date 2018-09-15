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Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

ABD'li çift birbirlerini destekleyerek birlikte 2 yılda tam 200 kilo verdi. İşte azmin öyküsü...

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:12
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

İki yıl önce zayıflama kararı alan ABDli çift sadece 2016 yılı başlangıcından bu yana herhangi bir operasyon geçirmeden sağlıklı beslenme ve egzersizle toplam 200 kilo verdi.

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşamakta olan Lexi (27) ve Danny Reed (29) sadece spor, doğru beslenme ve sevgiyle birbirlerini de desekleyerek çok önemli bir başarıya imza attı ve sağlıklı bir yaşama geçti.

Hürriyet'in haberine göre; ileride çocuk sahibi olmak isteyen çift bu diyetin ilişkilerini daha da sağlıklı hale getirdiğini ve güçlendirdiğini söylüyor.

"Şişman kız bıktı artık" anlamına gelen Fatgirlfedup adlı Instangram hesabından geçirdikleri değişimi fotoğraflarla paylaşan Lexi ve Reed çifti ABC Newse verdikleri röportajda deneyimlerini Motivasyonumuzu yitirdiğimiz günlerde birbirimizi zorla spor salonuna götürdük

.Ã‡ift olarak toplam 200 kilo verdiler!

Aynı zamanda birlikte yemek yapmaya, günlük hedefler koymaya başladık. Bu yolculuk bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı diye aktarıyor.

Mutlu çift hikayelerinin benzer sorunlar yaşayan çiftlere de yardımcı olmasını umuyor.

Ã‡ift olarak toplam 200 kilo verdiler!

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Son Güncelleme: 15.09.2018 10:22
Anahtar Kelimeler:
KiloObeziteSağlıkSpor
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