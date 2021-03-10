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Çin'deki otellerde temizlik işlerinin denetimi çiple yapılıyor

Çin'de, otellerdeki temizlik işlerinin düzgün yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için temizlik araçlarına ve temizlenen yerlere çip yerleştirildiği açıklandı.

10 Mart 2021 Çarşamba 17:25
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Çin'deki otellerde temizlik işlerinin denetimi çiple yapılıyor

Global Times'ın haberine göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou şehrinin Şachang bölgesinin yerel sağlık yetkilileri, hem temizlik araçlarına hem de karyolalar ve dolaplar gibi temizlenen yerlere yerleştirilen çiplerle gerekli hijyenin sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesinin amaçlandığını söyledi.

Kısa sürede Çin basınında gündeme oturan ve arama motorlarında ilk sıraya yükselen haberle ilgili, projenin uygulandığı otellerden birinin yöneticisi, yaptığı açıklamada, bu akıllı denetim sisteminin bazı otellerde pilot proje olarak başlatıldığını, amacın otellerdeki konukların rahat etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bilgiler yerel yönetime de gidiyor

Otel yöneticisi, tüm bilgilerin sadece otelin veri tabanına değil, aynı zamanda denetim için yerel yönetime de bağlanan sisteme yüklendiğini kaydetti.

Pilot projenin en önemli özelliğinin, temizlik araçlarının doğru kullanılması olduğu aktarılırken örnek olarak lavabo temizliğinde kullanılan bezin başka alanlarda kullanılması ya da yanlış yerde yanlış kumaşın kullanılması halinde sesli uyarı vereceği açıklandı.

Uygulamanın yürürlükte olduğu otellerde, konukların odaya ait QR kodunu tarayarak temizlenip temizlenmediğini de kontrol edebilecekleri belirtildi.

Mahremiyete zarar gelme endişesi

Birçok kişinin bu yenilikçi yaklaşımdan memnun olduğu aktarılırken bazılarının ise çipler haricinde gözlem için kamera da konulduğu şüphesiyle mahremiyetlerine zarar gelebileceği endişesi taşıdığı bildirildi.

Yetkililer ise daha sonra yaptıkları açıklamayla söz konusu uygulama kapsamında otellere kamera konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

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