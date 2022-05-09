Çin’de gökyüzü kızıla boyandı

Çin’in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün rengi kızıla döndü. Bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, meteoroloji bürosundan yapılan açıklamaya göre, ışık kırılması ve limandaki gemilerin ışığının yansımasından dolayı gökyüzü renginin değişebileceği belirtildi.