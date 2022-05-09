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Çin’de gökyüzü kızıla boyandı

Çin’in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün rengi kızıla döndü. Bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, meteoroloji bürosundan yapılan açıklamaya göre, ışık kırılması ve limandaki gemilerin ışığının yansımasından dolayı gökyüzü renginin değişebileceği belirtildi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:08
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Çin’de gökyüzü kızıla boyandı

Çin’in Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde Cumartesi günü akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.

Gökyüzünün renginin değişmesi nedeniyle bölge sakinleri panik yaşarken, yetkililer açıklama yaptı.

Zhoushan meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, gökyüzünün kızıla dönmesinin nedeninin ışık kırılması ve limandaki gemilerin ışığının yansıması olabileceği belirtildi.

Meteoroloji bürosundan bir yetkili, olayın yaşandığı gün havanın sisli ve bulutlu olduğunu, ışığın alçak seviyedeki bulutlardan yansımış olabileceğini kaydetti.

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