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Çinli Büyükelçi: Corona virüsüne karşı aşı geliştirdik

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, corona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 17:37
Çinli Büyükelçi: Corona virüsüne karşı aşı geliştirdik
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Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, corona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, SARS benzeri corono virüse ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Hanhui, Çinli araştırmacıların corona virüse (Covid-19) bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.

Rus Interfax haber ajansına göre, Büyükelçi Hanhui ilacın ilk testlerde başarı gösterdiğini söyledi.

Rusya Büyükelçisi Hanhui, " Çin halihazırda bağışıklık gösteren bir aşı geliştirdi. Ancak ilaç henüz ilk aşamalarda bu nedenle testler devam ediyor" dedi.

Rusya Büyükelçisi, Çinli yetkililerin Sovyet Rusya'dan kalma bir ilacı da denediklerini aktardı.

HONG KONG'DA AŞI GELİŞTİRDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Daha önce de Hong Konglu araştırmacıların bir aşı geliştirdiği iddiaları basına yansımıştı. Ancak geliştirme aşamasındaki aşılar henüz klinik deneylerde bile kullanılmıyor.

Hong Konglu araştırmacılar ilacın hayvanlar üzerinde denenme seviyesine aylar sonra geleceğini belirtmişti. Eğer aşı hayvanlar üzerinde başarı gösterirse kitlesel kullanımının 2021'e kalabileceği belirtiliyor.

İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak’ta görüldü.

Anahtar Kelimeler:
ÇinCoronaWuhan
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Ertaç 2020-02-24 18:11:35

Bu artık sadece Çin in sorunu değil,bütün dünya birşeyler yapmalı

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Hadjji yanni 2020-02-24 20:15:52

Hangi ülke koronayı çıkardı ise gorona ona girsin

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