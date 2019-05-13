Çocuklarına Tesla ismini verdiler

Teknolojinin hayatımıza etkileri farklı alanlarda da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Elon Musk tarafından kurulan ünlü elektrikli otomobil firması Tesla, son yıllarda özellikle ABD'de ciddi satış rakamlarına ulaştı. Tesla marka otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber insanlar da çocuklarına Tesla ismini vermeye başladı. İsmini ünlü bilim insanı Nikola Tesla'dan alan otomobil markasının bu ismi artık çocuklara veriliyor.

ABD'de Sosyal Güvenlik İdaresi'nin açıkladığı rakamlara göre 2018 yılında doğan 109 bebeğe Tesla ismi verildi. Bu rakam 2017 yılında 143 olmuştu. Ağırlıklı olarak erkek bebeklere verilen bu ismin kaynağı Slav, Sırpça, Hırvat kökenli, 'Teselya'dan' geliyor.

Diğer otomobil isimleri de var

Listede sadece Tesla değil farklı otomobil isimleri de var. Buna göre Chevy 176, Mercedes 236, Lexus 40 bebek, Audi 18 bebek, Ford 419, Bentley 3,393, Dodge ise 15 bebeğe isim olarak verildi. Ayrıca 2018 doğumlu 551 bebeğin ismi ise Edison oldu.