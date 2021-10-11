Covid-19 hapı için önemli gelişme: FDA’ya başvuru yapıldı

ABD'li Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketi, Koronavirüse karşı devlet desteğiyle geliştirdikleri Molnupiravir adlı hapın, özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski bulunan yetişkin Covid-19 hastalarında kullanımı ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) için izin istedi.

Şirket yetkilileri, 1 Ekim'de, deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, onaylanması halinde Covid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen Molnupiravir'in, salgınla mücadelede önemli adım olabileceğine işaret edilmişti.

AĞIZ YOLUYLA İLK TEDAVİ

Molnupiravir ilacı, izin verilmesi halinde Covid-19 için ilk oral antiviral ilaç olacak.

Başlangıçta grip tedavisi için geliştirilen hap, virüsün genetik kodunu bozarak vücuda yayılmasını önlemek için tasarlandı.

Koronavirüsün sivri uçlu proteinlerini hedef alan çoğu Covid-19 aşısının aksine bu tedavi yöntemi, virüsün kendisini kopyalamak için kullandığı bir enzimi hedef alıyor.

İlaç firması Merck, ilaç ileride geliştikçe, virüsün yeni varyantlarına karşı eşit derecede etkili hale gelmesini beklediklerini kaydetti.

Merck'in bulaşıcı hastalık keşfinden sorumlu başkan yardımcısı Daria Hazuda BBC'ye yaptığı açıklamada, “Aşı olmayan veya aşının oluşturduğu bağışıklığın daha az etkili olduğu insanlar için bir antiviral tedavi, bu pandemiyi sona erdirmede çok önemli bir araç” demişti.