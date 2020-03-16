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DSÖ: Bütün ülkelere basit bir mesajımız var, test yapın, test yapın, test yapın

Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsünü tespit için yeterli test yapmayan ülkeleri eleştirdi.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:36
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DSÖ: Bütün ülkelere basit bir mesajımız var, test yapın, test yapın, test yapın

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını karşısında az sayıda test yapmayı tercih eden ülkelere sert tepki gösterdi. Ghebreyesus, salgınla bu şekilde mücadele edilemeyeceğinin altını çizerek “Bütün ülkelere basit bir mesajımız var. Test yapın, test yapın, test yapın. Her bir şüpheli vakayı test edin” dedi.

Salgınla ‘gözler kapalı’ bir şekilde mücadele edilemeyeceğini söyleyen DSÖ Başkanı, “Test yapma, izole etme ve temasların izini sürme konusunda yeterince acil bir artış görmedik, ki bu, verilmesi gereken yanıtın belkemiğini oluşturuyor” diye konuştu.

Ghebreyesus, “Enfeksiyonları engellemenin ve hayat kurtarmanın en etkili yolu, yayılma zincirlerini kırmaktır. Ve bunu sağlamak için test yapmanız ve izole etmeniz gerekir. Ateşle gözünüz kapalı bir şekilde savaşamazsınız. Ve, kimin enfekte olduğunu bilmezsek bu pandemiyle savaşamayız. Bütün ülkelere basit bir mesajımız var. Test yapın, test yapın, test yapın. Her bir şüpheli vakayı test edin” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüs
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