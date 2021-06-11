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DSÖ’den Avrupa’ya Delta varyantı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı. Delta varyantının “bölgede tutunmaya hazırlandığını” belirten Kluge, varyantın bazı aşılardan kaçabildiğine dair işaretler gösterdiğini, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok popülasyonun korunmasız kaldığını bildirdi.

11 Haziran 2021 Cuma 13:32
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DSÖ’den Avrupa’ya Delta varyantı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından yapılan açıklamada, birçok ülkenin kısıtlamaları hafifletmesinin altını çizerek, Delta varyantının Avrupa'da ‘tutunmak üzere’ olduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinde sosyal faaloiyetlerin ve seyahatlerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Kluge, Delta varyantı olarak bilinen varyantın bazı aşılardan kaçabildiğine dair işaretler gösterdiğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Direktörü, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok hassas popülasyonun korunmasız kaldığı konusunda uyarıda bulundu.

‘DAHA ÖNCE BUNU YAŞADIK’

Açıklamasında, "Daha önce bunu yaşadık" diyen DSÖ Avrupa bölge direktörü Kluge, “Geçen yaz boyunca vakalar genç yaş gruplarında kademeli olarak arttı ve daha sonra daha büyük yaş gruplarına geçerek yıkıcı bir etkide bulundu” ifadelerini kullandı.

Covid-19 vakalarındaki ani artışın nihayetinde 2020’nin sonlarında daha fazla can kaybına yol açtığını belirten Kluge, "Bir daha bu hatayı yapmayalım" şeklinde konuştu.

Pandemi şartlarında seyahat edenlere akıllıca davranmaları gerektiğini belirten Avrupa Direktörü, aşı kapsamının “bölgeyi korumak için yeterli olmaktan uzak” olduğunu söyleyerek, kıta genelinde aşılama ve diğer halk sağlığı önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖ
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