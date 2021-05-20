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DSÖ’den corona virüs aşıları ile ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan tüm Covid-19 aşılarının bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu açıkladı. Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, onaylanan tüm Covid-19 aşıların Hindistan mutasyonu dahil olmak üzere bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu söyleyerek, "Mevcut ve onaylanmış aşılar şimdiye kadar ortaya çıkan tüm Covid-19 mutasyonlarına yanıt verdiğini vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:30
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DSÖ’den corona virüs aşıları ile ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan tüm Covid-19 aşılarının bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, onaylanan tüm Covid-19 aşıların Hindistan mutasyonu dahil olmak üzere bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu söyleyerek, "Mevcut ve onaylanmış aşılar şimdiye kadar ortaya çıkan tüm Covid-19 mutasyonlarına yanıt verdiğini vurguluyorum" dedi.

Uluslararası seyahatin yeniden başlatmasının henüz güvenli olmadığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü, "Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni bir belirsizlik karşısında, uluslararası seyahatler konusunda dikkatli olmaya devam etmemiz veya bunlardan kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

VAKALAR YÜZDE 60 AZALDI

Avrupa'daki Covid-19 vakaları ve ölümlerin azaldığını kaydeden Kluge, "Avrupa'da haftalık vakalar, Nisan ortasında 1.7 milyonluk bir platodan geçen hafta 685 bin yeni vakaya düştü. Bu, bir ayda yüzde 60'lık bir azalmadır" ifadelerini kullandı. Avrupa halkının yüzde 23'ünün tek doz aşı yaptırırken, yüzde 11'inin tam aşılandığını belirten Kluge, "Bölgede uygun olanların aşı dozlarını almadan önce hala kat etmemiz gereken biraz mesafe var" dedi.


Avrupa'da 80 yaşından büyükler arasında aşı alımının yüzde 75 olduğunu bildiren Kluge, "Uzun süreli bakım merkezlerindekiler de dahil olmak üzere, yaşlı yetişkinleri aşılama için önceliklendirmek meyve veriyor. Bölgede 80 yaşın üzerindekiler arasında haftalık oran, Aralık 2020'nin ortalarında 10 bin'de 27.4 iken Mayıs 2021'in ilk haftasında 6.2'ye düştü" açıklamasında bulundu.

DSÖ şimdiye kadar Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Janssen ve Sinopharm aşılarına onay verdi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖCorona Virüs Aşı
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