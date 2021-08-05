Künye
Kıbrıs 39
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...

DSÖ’den öğrencilerin aşı olması ile ilgili açıklama

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken Dünya Sağlık Örgütü’nden öğrencilerin corona virüs aşısı olması ile ilgili açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların okula gitmek için aşı olmalarına gerek olmadığını söylerken, çocukların etrafındaki yetişkinlerin tam olarak aşılanmasının daha önemli olduğunu vurguladı. DSÖ Covid-uzman komitesi üyesi Dr. Katherine O'Brien, "Gençlerin veya çocukların okula devam edebilmeleri için aşı olmalarına gerek yoktur" dedi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 14:03
254 Okunma
DSÖ’den öğrencilerin aşı olması ile ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen brifingde, okulların açılmasının üzerine yeni bir açıklama yapıldı.

DSÖ, çocukların okula gitmek için corona virüs aşısı olmalarına gerek olmadığını söyledi.

DSÖ Covid-uzman komitesi üyesi Dr. Katherine O'Brien, okulların açık kalması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerin veya çocukların okula devam etmeleri için aşı olma zorunluluğu yoktur” diye konuştu.

O'Brien, “Bu durum onların okula gitmelerine engel olmamalı. Aşı, gerçekten daha fazla hastalık riski taşıyan çevrelerindeki yetişkinlerin korunmasıyla ilgili" şeklinde konuştu.

DSÖ VERİLERİ NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü çocukların yetişkinlerden daha az Covid-19 riski altında olup olmadığı üzerine açıklamada bulunmuştu.

DSÖ, şimdiye kadarki verilere dayanarak, 18 yaşın altındaki çocukların bugüne kadar bildirilen vakaların yüzde 8,5’ini oluşturduğunu bildirmişti.

Bununla birlikte diğer yaş gruplarına göre 18 yaş altı genç ve çocukların corona virüsü daha hafif geçirdiği ve can kaybı sayısının düşük olduğu vurgulanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalık geçmişi olan genç ve çocukların ise corona virüsü yetişkinlerde olduğu gibi daha ağır atlattığını aktarmıştı.

Örgüt, 18 yaş altı kişilerdeki çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

OKULLARIN YENİDEN AÇILMASINDAN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dünya Sağlık Örgütü, okulların açılmasının ardından dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:

Semptomların bildirilmesi, izlenmesi, hızlı test edilmesi ve şüpheli vakaların izlenmesi gerekiyor.

Politikaların ve önlemlerin eğitim hedefleri ve öğrenme sonuçları üzerindeki etkileri izlenmeli.

Önlemlerin çocukların, personelin, ebeveynlerin ve diğer aile üyelerinin sağlığı üzerindeki etkileri izlenmeli.

Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra okulu bırakma eğilimi izlenmeli.

Okuldaki ve yerel idari alandaki çocuk ve personeldeki vaka sayısı ve ülkedeki okul kaynaklı salgınların sıklığı izlenmeli.

Uzaktan öğretimin öğrenme sonuçları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi.

Son Güncelleme: 05.08.2021 14:04
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütüöğrencilerin Aşı Olması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ'den aşı açıklaması!
DSÖ'den aşı açıklaması!
Azerbaycan 150 kişilik ekiple, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye gönderiyor
Azerbaycan 150 kişilik ekiple, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye gönderiyor
Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir
Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim