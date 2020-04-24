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Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 750 bin 864 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

24 Nisan 2020 Cuma 12:57
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Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 750 bin 864 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (106 bin 800), İspanya (89 bin 250), ABD (85 bin 922), Çin (77 bin 257), İran (64 bin 843), İtalya (57 bin 576), Fransa (42 bin 88), Brezilya (26 bin 573) ve İsviçre (20 bin 600) oldu.

Türkiye’de de şimdiye dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 732 bin 702’e ulaşırken virüs nedeniyle 191 bin 150 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 790 bin 688 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kovid-19Dünya
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