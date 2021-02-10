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Dünyada ilk kez laboratuvar ortamında yapay biftek üretildi

Etik ve çevresel kaygılar nedeniyle et yemeyen insanların sayısı dünya genelinde giderek artıyor. İsrailli bir şirket, bu kapsamda dünyada ilk kez laboratuvar ortamında büyüyen sığır hücrelerinden 3 boyutlu biyo-baskı yöntemiyle yapay biftek üretti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, donör olarak kullanılan sığırların, yanağından swab örneği alınan bir insandan daha fazla acı çekmediğini söyledi. Yapay bifteğin porsiyon başına 50 dolardan (yaklaşık 350 Türk Lirası) satışa çıkacağı düşünülüyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 12:55
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Dünyada ilk kez laboratuvar ortamında yapay biftek üretildi

İsrailli gıda teknoloji şirketi  Aleph Farms, 3 boyutlu doku mühendisliği yöntemiyle sığırların atikot hücrelerinden biftek üretmeyi başardı. Şİrket, hücreleri kullanan sığırların, yanağından swab örneği alınan bir insandan daha fazla acı çekmediğini söyledi. Bununla birlikte laboratuvarda yetiştirilen etin, bir kasaptan satın alınan antrikot ile aynı lezzet ve dokuya sahip olduğu belirtildi. 

Aleph Farms’ın CEO’su Didier Toubia, laboratuvarda antrikot eti üretmek için  çeşitli hücresel yapıların, birbiri üzerinde hassas bir şekilde birikmesine izin veren 3 boyutlu bir biyo-baskı teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı. Şirketin Tel Aviv’dei tesisinde, Alberto ve Gertrude adı verilen iki dönor sığırın bulunduğunu söyleyen Toubia, hayvanlardan alınan örneklerle dört farklı hücre türü oluşturulduğunu ifade etti: destek hücreleri, yağ hücreleri, kan damarı hücreleri ve kas hücreleri. 

YAKLAŞIK 350 LİRADAN SATIŞA ÇIKACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte Aleph Farms,  daha önceki yıllarda, işlenmemiş etlerin dokusunu kopyalamak daha zor olduğu için daha karmaşık et formlarına geçmeden önce yapay kıyma ve tavuk kanadı üretti. Ardından şirket,  2018'de de ince kıyılmış bir biftek ortaya çıkardı. Ancak, önceki biftek versiyonu,  antirikot ile aynı 3  boyutlu baskı teknolojisiyle geliştirilmedi.

Toubia, yeni yönteminin “daha sürdürülebilir, eşitlikçi ve güvenli bir dünya” yaratma hayaline doğru büyük bir sıçrama yaratacağını söyledi. Fakat, . şu anda laboratuvarda yetiştirilen biftekler, kaynakların kısıtlı olması nedeniyle organik emsallerinden çok daha pahalı, ancak 

Toubia önümüzdeki yıllarda yapay et üretiminin artacağını aktardı. 

Öte yandan Toubia, laboratuvarda üretilen bifteğin önümüzdeki yıl bazı üst düzey restoranlarda satışa sunulacağını söyledi. Yapay bifteğin porsiyon başına 50 dolardan (yaklaşık 350 Türk Lirası) satışa çıkacağı düşünülüyor. 

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