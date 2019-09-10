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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Yeni bir kamu mali yönetim sistemi oluşturulması hedefiyle hazırlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülüyor.

10 Eylül 2019 Salı 14:23
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komite, tasarıyı madde madde oylamaya başladı.

Komite toplantısına, davetli olarak Maliye Bakanlığı yetkilileri katılarak görüşlerini ifade etti

Toplantıya Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

TASARININ AMACI

Malî Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile kamudaki mevcut sistemin değiştirilmesi, daha etkili olması, hükümet programında yer alan uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturulması amaçlıyor.

Tasarıyla, bütçe kapsamının genişletilmesi, bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasıyla harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin iç kontrol sisteminin oluşturulması, çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sistemi de öngörülüyor.

Ayrıca, bu kapsamda bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Merkezi Yönetim Bütçe Yasası Cumhuriyet Meclisi’nin onayına sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiMaliye
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