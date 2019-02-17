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Elektrikler kesilince mum yerine yanlışlıkla dinamit yaktı!

17 Şubat 2019 Pazar 13:09
Elektrikler kesilince mum yerine yanlışlıkla dinamit yaktı!

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Karina Gutierrez, elektriklerin kesilmesi üzerine evde mum aradı. Aramaları esnasında evin mahzenine giren 30 yaşındaki kadın, mum yerine dinamit bulduğunu fark edemeyerek dinamiti yaktı. Olay sonucu birkaç parmağını kaybeden ve gözünden yaralanan Gutierrez, ev sahibine dava açtı.

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TEHLİKELİ MALZEMEYİ BULUNDURMA DAVASI

Gutierrez, Lindley Caddesi'nde kirada oturduğu evin sahibi Oscar Aguirre aleyhine tehlikeli malzemeyi evde bulundurmak suçlamasıyla dava açtı. Sol elinden birkaç parmağı kaybeden, sağ gözünden yaralanan ve yüzünde, göğsünde ve kollarında kalıcı izler oluşan Gutierrez açtığı davada olay sonrası uzun süreli tedavi göreceğini belirterek, ev sahibinden yüklü bir para talep etti. Aguirre ise evin bodrumunda bulunan dinamitler hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti. İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABDDinamitDünya
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