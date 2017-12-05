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Endonezya'da ölü sayısı yükseldi

Endonezya’da Cava Adası’nda son bir haftadır etkili olan tropikal kasırganın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 41’e yükseldi.

05 Aralık 2017 Salı 17:11
Endonezya'da ölü sayısı yükseldi
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Ulusal Afet Yönetimi Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Cava Adası'nda geçen haftadan bu yana etkili olan Cempaka ve Dahlia kasırgasının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BNPB, kasırganın etkili olduğu 28 bölgede köprü, okul ve hastanelerin yanı sıra yaklaşık 8 bin evin zarar gördüğünü bildirdi.

Bu yıl meydana gelen doğal afetlerin çoğunluğunu sel ve toprak kaymalarının oluşturduğunu ifade eden BNPB, en çok can kayıplarının da bu afetlerde yaşandığını kaydetti.

BNPB'nin açıklamasında ayrıca Cava Adası'nda etkili olan ve bazı bölgelerde büyük ekonomik kayba neden olan kasırgaların ülkeden uzaklaştığını belirtti.

Ülke genelinde yıl başından bu yana aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlarda toplam bir milyon 800 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

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