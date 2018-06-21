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Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…

Facebook gelir kaynaklarını artıracak yöntemler üzerine yoğunlaşmış durumda. Facebook grupları son dönemlerde ciddi anlamda popüler, dev sosyal medya platformu gruplar için ücretli abonelik sistemini test etmeye başladı.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:35
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…

Kullanıcı verilerini sattığı için büyük tepki gören Facebook farklı yöntemlerle gelir kaynağı elde etmeye çalışıyor. Facebook’un sevilen gruplar özelliği için ücretli sistem test edilmeye başlandı. Özelliğin resmi olarak yayınlanması halinde tek bir Facebook grubuna üye olmak için aylık 150 TL ödemeniz gerekebilir.

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TEST AŞAMASI GEÇİLDİKTEN SONRA AYLIK 150 TL OLABİLİR!

Facebook, platform içinde bulunan hemen her bölümden gelir elde edebiliyor. Fakat Facebook'un en sevilen özelliklerinden biri olan gruplarda herhangi bir şekilde reklam gösterilmiyor. Facebook, grup yöneticilerinin gruba katılmak isteyenlerden aylık abonelik ücreti isteyebileceği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Böylece şirket hem abonelik ücretlerinden aldığı yüzde ile bir gelir elde edebilecek, hem de büyük bir çaba harcayarak topluluk oluşturan yöneticilerin para kazanabilmesine olanak sağlayacak. Grupların aylık abonelik ücretleri 5 dolar ile 30 dolar arasında değişebiliyor. Yani yakında bazı Facebook gruplarına dahil olmak için aylık 150 TL ödemeniz gerekebilir.

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