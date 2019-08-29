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Fas’ı sel vurdu, futbol stadı yıkıldı

Fas´ta bir futbol maçı sırasında bölgeyi sel vurdu. Sel, bölgede bir stadı da yıktı geçti. O esnada kaçamayan bir grup taraftar tribünde mahsur kaldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
Fas’ı sel vurdu, futbol stadı yıkıldı

Stadı yıkan sel, 7 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan o anlar ise stattan kaçmayı başaranlar tarafından kaydedildi.Olay Fas’ın güneyindeki Taroudant kentinde meydana geldi. Bölgeyi vuran sel, bir stadı da vurdu. Sel esnasında statta bir futbol müsabakasının final maçını oynanıyordu. Sel ile beraber oyuncular ve taraftarın büyük bölümü kaçabildi ancak bir tribündekiler mahsur kaldı. Sel onların da bulunduğu alanı yıkınca suya kapıldılar. Yetkililer olayda 7 kişinin öldüğünü, bir kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Fas
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