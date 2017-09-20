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Finlandiya'da doğum oranı 148 yılın en düşük seviyesinde

Finlandiya'da doğum oranının 148 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:41
Finlandiya'da doğum oranı 148 yılın en düşük seviyesinde

Finlandiya'da doğum oranının 148 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

Finlandiya İstatistik Kurumuna göre, doğan çocuk sayısı son 6 yılda kademeli azaldı.

Ülkede 2016'da yenidoğan sayısı bir önceki yıla göre 2 bin 658 azalarak 52 bin 814'e düştü. Bu oranla Finlandiya, komşu ülkeler İsveç ve Norveç ile Avrupa ortalamasının altında kaldı.

Kurum, düşüşün böyle devam etmesi halinde ülkede kıtlığın yaşadığı 1868'den bu yana yenidoğan sayısının 50 binin altına inebileceği konusunda uyardı. Şu anda 5,4 milyon olan ülke nüfusunun o dönem 2 milyon civarında kaldığı göz önünde bulundurulduğunda doğum oranında 148 yılın en düşük seviyesinin yaşandığı belirtildi.

Finlandiya Aile Bakanı Annika Saarikko, temmuz ayında hükümetin düşük doğum oranından endişe duyduğunu belirterek, "Doğum oranlarındaki düşüşte önemli temel faktörlerden biri genel güvensizlik hissi olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan, kent merkezlerinde yaşamın pahalılığı ve iş gücü piyasasındaki belirsizlikler ile insanların aile kurmak için kariyerlerinde belirli yere gelmek istemelerini bu konudaki sebepler arasında gösterdi.

Azalan doğum oranı gelişmiş ülkelerde yaygın eğilim olarak öne çıkıyor.

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