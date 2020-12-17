Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron corona virüse yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 11:40
778 Okunma
Fransa Cumhurbaşkanı Macron corona virüse yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden önemli bir açıklama yapıldı. 

Ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un corona virüse yakalandığı bildirildi. 

Macron, virüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdığı ve sonucunun pozitif geldiği aktarıldı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi 9 yaşındaki Debrah oldu
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi 9 yaşındaki Debrah oldu
Putin, COVID-19 aşısı yaptırmadı
Putin, COVID-19 aşısı yaptırmadı
Forbes: Milyarderlerin varlıkları 2020'de 1.9 trilyon dolar arttı
Forbes: Milyarderlerin varlıkları 2020'de 1.9 trilyon dolar arttı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim