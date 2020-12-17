Fransa Cumhurbaşkanı Macron corona virüse yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden önemli bir açıklama yapıldı.
Ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un corona virüse yakalandığı bildirildi.
Macron, virüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdığı ve sonucunun pozitif geldiği aktarıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden önemli bir açıklama yapıldı.
Ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un corona virüse yakalandığı bildirildi.
Macron, virüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdığı ve sonucunun pozitif geldiği aktarıldı.