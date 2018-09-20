Fransa'da bir mahkeme aşırı sağcı lider Le Pen'i psikiyatrik muayeneye sevketti

Fransa'da bir mahkeme, Twitter'da IŞİD'in bazı infaz fotoğraflarını paylaşan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in akıl sağlının yerinde olup olmadığına bakılmasını hükmetti.

Paris'teki Nanterre mahkemesinin kararını Twitter hesabından duyuran Le Pen, "Twitter mesajlarımla DAEŞ dehşetini kınadığım için adalet sistemi beni psikologlara havale etti. Daha ne kadar ileri gidecekler? Bu rejim bizi gerçekten korkutuyor" dedi.

Le Pen, kararı "halüsinasyon" olarak niteledi.

Eski adıyla Ulusal Cephe'nin lideri olan Marine Le Pen, 2017'de cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

Le Pen'in geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Emmanuel Macron'a yenilmesinin ardından Ulusal Birlik Partisi'nin gidişatını etkileyen gelişmelerden biri de bu soruşturma.

Le Pen: Gitmeyeceğim, zorla göndersinler

Marine Le Pen, 2015 yılında Amerikalı gazeteci James Foley'nin infazına dair görüntüleri Twitter hesabından paylaşmıştı.

Mahkeme, muayene kararı verdiğini doğrulamayı reddetti ancak bu gibi gelişmelerin soruşturmalarda atılan olağan adımlar olduğunu aktardı.

Le Pen ise tweetinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamasında, muayeneye girmeyeceğini ve hakimin zorla bunu yaptırmasını tercih ettiğini söyledi.

Aşırı sağcı liderin hakimler tarafından hedef haline getirildiğine yönelik eleştirileri, partisinin sisteme karşıt tutumuyla örtüşüyor.

Le Pen hakkında, görüntüleri paylaşması dolayısıyla Mart ayında bir soruşturma açılmıştı.

Partisi hakkında ise Avrupa Birliği fonlarının doğru kullanılmadığına dair bir soruşturma yürütülmekte.

İtalya'dan Le Pen'e destek

Fransa'nın önde gelen solcu politikacılarından ve eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da böyle bir muayanenin gerekli olmadığını çünkü Le Pen'in siyasi olarak davranışlarından sorumlu olduğunu söyledi.

Melenchon, aşırı sağı devirmenin yönteminin bu olmadığını da sözlerine ekledi.

İtalya'nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise "Bir mahkeme Le Pen hakkında psikiyatrik muayene kararı veriyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum! Le Pen ve özgürlük yanlısı Fransızlarla dayanışma içindeyim" açıklamasında bulundu.