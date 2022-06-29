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Günlük burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 29 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

29 Haziran 2022 Çarşamba 21:10
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Günlük burç yorumları
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Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 2

Koç

Ailenizle daha sıkı ilişkiler kurmak üzere düzenlemeler yapabilirsiniz. Onlara madden ve manen yakın olma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 3

Boğa

Yeni ilişkiler başlatmak ve girişimlerde bulunmak için istekli olabilirsiniz. Etrafınızın onay ve desteğini alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 4

İkizler

Finansal konularda iyileşmeler ve olumlu gelişmeler söz konusu. Kendinizi yeterince gösteremediğiniz alanlarda yayılıma gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 5

Yengeç

İş hayatınızdaki can sıkıcı durumlardan kurtulabilir, yeni başlangıçlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 6

Aslan

Kendinizle yüzleşme vakti. Yorucu ya da sıkıcı gelse bile dürüst olmayı başardığınız her an, size katkı olacaktır.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 7

Başak

Sosyal ilişkilerinizde iyileşmeler söz konusu. Verdiğinizin fazlasını alabileceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 8

Terazi

Kariyerinize yeni bir soluk getirecek beceriler edinebilirsiniz. Dışa sert tavırlar sergilemek yerine doğal yakınlık kurma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 9

Akrep

Tepkileriniz oldukça değişken nitelikte olabilir. Uzun dönem seyahat ve gezilerini yeniden planlamanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 10

Yay

Finansal iyileşmeler gerçekleşiyor. İleriye yönelik kendinizden ziyade etrafınızdakileri de düşünerek hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 11

Oğlak

İlişkilerinizde daha sevecen ve idare eden taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Yönetebileceğiniz alanlarda bulunmak amacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 12

Kova

İş yerinizi ve günlük işlerinizi bir düzene oturtabilirsiniz. Her türlü gereksiz birikimden uzaklaşma kararı alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2022) - 13

Balık

Eğlence ve çocuklarla olan ilişkileriniz yeniden şekil alıyor. Karşı tarafı daha çok düşündüğünüz gelişmeler söz konusu.

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Astrolog Murat İpekGünlük Burç Yorumları
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