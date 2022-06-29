Günlük burç yorumları

Koç

Ailenizle daha sıkı ilişkiler kurmak üzere düzenlemeler yapabilirsiniz. Onlara madden ve manen yakın olma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Boğa

Yeni ilişkiler başlatmak ve girişimlerde bulunmak için istekli olabilirsiniz. Etrafınızın onay ve desteğini alabilirsiniz.

İkizler

Finansal konularda iyileşmeler ve olumlu gelişmeler söz konusu. Kendinizi yeterince gösteremediğiniz alanlarda yayılıma gidebilirsiniz.

Yengeç

İş hayatınızdaki can sıkıcı durumlardan kurtulabilir, yeni başlangıçlarda bulunabilirsiniz.

Aslan

Kendinizle yüzleşme vakti. Yorucu ya da sıkıcı gelse bile dürüst olmayı başardığınız her an, size katkı olacaktır.

Başak

Sosyal ilişkilerinizde iyileşmeler söz konusu. Verdiğinizin fazlasını alabileceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

Terazi

Kariyerinize yeni bir soluk getirecek beceriler edinebilirsiniz. Dışa sert tavırlar sergilemek yerine doğal yakınlık kurma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Akrep

Tepkileriniz oldukça değişken nitelikte olabilir. Uzun dönem seyahat ve gezilerini yeniden planlamanız gerekebilir.

Yay

Finansal iyileşmeler gerçekleşiyor. İleriye yönelik kendinizden ziyade etrafınızdakileri de düşünerek hareket edebilirsiniz.

Oğlak

İlişkilerinizde daha sevecen ve idare eden taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Yönetebileceğiniz alanlarda bulunmak amacınız olabilir.

Kova

İş yerinizi ve günlük işlerinizi bir düzene oturtabilirsiniz. Her türlü gereksiz birikimden uzaklaşma kararı alabilirsiniz.

Balık

Eğlence ve çocuklarla olan ilişkileriniz yeniden şekil alıyor. Karşı tarafı daha çok düşündüğünüz gelişmeler söz konusu.