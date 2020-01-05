Hafter güçlerinden askeri okula hava saldırısı: 45 ölü

Libya’da darbeci Hafter güçleri, yaşları 18 ile 25 arasında değişen harp akademisi öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldı.

Başkent Trablus’un güneyindeki Hadba bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 45 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanığı askeri akademi öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan, akşam yemeğini yedikten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrencilerin bahçede toplandıklarını belirterek, şunları anlattı:

“Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birliklerimize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü. Hayatını kaybeden arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum.”

Libya’nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Libya’ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

Bu arada Devlet Yüksek Konseyi olayın ardından yas ilan etti.

Konsey, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın normal olmayacağı uyarısında bulundu.Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, saldırı DEAŞ terör örgütünün saldırılarına benzetildi.

Askeri okula düzenlenen saldırının duyulmasının ardından Trablus, Misrata ve Zuvvara kentlerinde halk meydanlarda toplanarak olayı protesto etti.

Üç büyük kentte toplanan Libyalılar, darbeci asker Hafter’in hava saldırısını attığı sloganlarla şiddetle kınadı.

(BRT/TRT)