'Hamas'ın Gazze'deki İdari Komitesi hala mevcut'

Fetih Hareketi Ulusal Uzlaşı Dosyası Sorumlusu Azzam el-Ahmed, Hamas'ın Gazze'deki İdari Komitesinin hala varlığını sürdürdüğünü iddia etti.

Fetih Merkez Komitesi Üyesi Ahmed, yerel bir televizyon kanalında yer alan açıklamasında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin Gazze'deki görevlerini devralmasının önünde bazı engeller bulunduğunu belirterek, Hamas'ın Gazze'deki İdari Komitesinin hala mevcut olduğunu öne sürdü.

Çevre Kalite İdaresi Başkanı Adalet el-Etire'nin Gazze'deki görevini henüz devralmadığını anlatan Ahmed, "Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr'ın uzlaşı hükümetinin Gazze'deki görevini devralması için koyduğu şartlar da Hamas'ın hükümetin görevini teslim alması konusunda kararlı olmadığının delili." ifadesini kullandı.

Hamas yetkilisi Bahr, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümetin görevini devralmasının Gazze'deki Filistin halkına yönelik "ambargoların kaldırılmasıyla" mümkün olacağını belirtmişti.

Bahr, "ambargonun kaldırılmasından", Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'ye yönelik yaptırımlarını kastetmişti.

Hamas'ın Gazze'de bakanlıkları denetleme amacıyla geçen mart ayında kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Devlet Başkanı Abbas, bunun üzerine nisan ayında Gazze'de maaşların kesintiye uğraması, zorunlu erken emeklilik gibi bazı tedbirler almıştı.

Fetih Hareketi yetkilisi Ahmed'in iddialarına ilişkin Hamas tarafından henüz açıklama yapılmadı. Hamas'ın, önceki açıklamalarında uzlaşı hükümetine herhangi bir engel çıkarmadan görevlerini teslim ettiği bildirilmişti.

Uzlaşı süreci

Hamas, "Filistin uzlaşısı" kapsamında 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu kaydetmişti.

Bunun üzerine Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

Uzlaşı hükümetine bağlı bakanlar, ekim ayı başında Hamas'tan görevlerini devralmış, Eğitim, Sağlık, Ekonomi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Tarım, Yerel Yönetimler, Turizm, Vakıflar ve Dini İşler ile Kültür bakanlıklarının teslimi gerçekleşmişti.

Ayrıca Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

Bu gelişmelere karşın Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin geçen salı günü 14 Haziran 2007 öncesindeki eski memurları göreve çağırması, Hamas ile anlaşmazlığa neden olmuştu.

Hamas ve Fetih hareketleri dün Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin, Kahire'deki müzakereler sonucu imzalanan uzlaşı anlaşması kapsamında 1 Aralık itibarıyla Gazze'deki görevlerini teslim almasının 10 Aralık'a ertelenmesine karar vermişti.