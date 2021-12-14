Hapse girmemek için ‘öldü’

Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Sudeş Kumar, 2018 yılında, 13 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giydi. Covid-19 salgını nedeniyle bazı eyaletlerde, cezaevlerinin aşırı kalabalık olması ve fazla sayıda vaka görülmesi nedeniyle bir grup hükümlü tahliye edildi. Kumar da şartlı tahliye edilenlerden biriydi.

Sonbaharda, yeniden tutuklanacağını öğrenen Kumar, cezaevine dönmemek için bir plan yaptı. 19 Kasım’da, boyu ve kilosu hemen hemen kendisiyle aynı olan ‘Domen Ravidas’ isimli, evini tamir ettirmek için anlaştığı adamı öldürdü.

Ravidas’ın cansız bedeni yakılmış halde bulundu; üzerinde Kumar’ın kimliği vardı.

Ravidas’ın ölümünü araştıran polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler sayesinde Kumar’ın, bisikletiyle Ravidas’ın cansız bedenini taşıdığını ortaya çıkardı. Kumar, Ravidas’ın cesedini ormanlık alana götürüp yakmış, tanınmaz hale getirmiş, üzerine kendisinin öldüğü sanılsın diye kimliğini bırakmış ve kayıplara karışmıştı.

Kumar’ın evini ve yakınlarını takibe alan polis, onun karısını görmeye gideceğine dair ihbar aldı. Eve o sırada baskın düzenledi. Ravidas’ı öldürdüğünü ve kendisini ölmüş gibi göstermeye çalıştığını itiraf eden Kumar cezaevine konuldu. Kaırısı da ona yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis şefi, titizlikle çalışarak bu oyunu bozan ekibe öldül verileceğini açıkladı.