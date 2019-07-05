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Hindistan'da Japon beyin iltihabı salgını: 48 ölü

Hindistan'ın Assam eyaletinde son üç ayda Japon ensefalit (beyin iltihabı) salgınında 48 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:37
Hindistan'da Japon beyin iltihabı salgını: 48 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Assam Ulusal Sağlık Misyonu direktörü JVN Subramanyam, yaptığı açıklamada, 4 Temmuz itibarıyla eyaletin 33 bölgesinden 29'unda hastalığın görüldüğünü belirtti.
Eyalette 159 vaka görüldüğünü kaydeden Subramanyam, bu vakalardan 48'inin ölümle sonuçlandığını ifade etti.
Yetkililer, hastalığın yağmurlu yaz aylarında daha hızlı yayıldığını, salgının kontrol altına alınması için tüm bölge hastanelerine teşhis aletleri yollandığını ve 24 saat açık acil durum merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.
Culex türü sivrisineklerden bulaşan Japon ensefaliti virüsü bulaşan kişilerin yüzde 1'inde hastalık gelişiyor. Hastalığın ileriki seyirlerinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtiler ile beyin iltihabı (ensefalit) oluşabiliyor.
Eyalette, geçen yıl 509 Japon ensefaliti vakası görülmüş, 94 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Ensefalitin bir başka türü haziranda Bihar eyaletinde 152 çocuğun ölümüne yol açmıştı.

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Hindistan
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