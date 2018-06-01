Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 26 yaralı

Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Hindustan Times'da yer alan haberde, Shimla kentinde Theog-Hatkoti otoyolunda bir otobüsün uçuruma yuvarlandığı belirtildi. Kazada en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 26 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.